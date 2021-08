Coronafallen kvar på låg nivå

Under hela juli har det varit relativt få fall av covid-19 i kommunen och även för vecka 30 syns ingen ökning som på andra håll i Region Stockholm.

Sigtuna kommun har mellan vecka 24-30 haft mellan 6-10 fall per vecka av covid-19. Som mest var det vecka 26 med tio fall. För vecka 30 konstaterades endast åtta fall vilket innebär 2 fall per 100 000 invånare. Totalt under pandemin har 4652 kommuninvånare provtagits med covid-19 vilket är 9,4 procent av samtliga kommuninvånare. Cirka 111 kommuninvånare har avlidit varav två av tre avlidna har bott antingen på särskilt boende eller haft hemtjänst.

I hela Region Stockholm var det för vecka 30 1245 nya fall, totalt har 258 000 testats positivt för viruset och 4364 har avlidit. Inga ytterligare avlidna har dock rapporterats in under hela vecka 31 och under hela juli är det ett fåtal som avlidit med covid-29 i både Stockholm samt riket. Den ökning av antalet fall som finns i övriga länet märks alltså inte av i Sigtuna kommun.