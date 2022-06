Polis fick tillkallas för kökaos

Under lördagen fick antalet personer begränsas på Arlanda varpå polis fick kallas in för att upprätthålla ordning.

Polis fick under lördagen kallas till Terminal 5 sedan köer uppstått. Flygplatsledningen hade begärt in polis sedan man blivit tvungna att begränsa antalet personer i terminalen. Polis stöttade med ordningshållning och efter 16-tiden var det återigen lugnt i terminalen och passagerarna kunde släppas in igen.