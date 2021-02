160 kvadratmeter stort hus i Sigtuna sålt för 10 050 000 kronor

Bostad Sigtuna kommun har sett skenande priser på villamarknaden under pandemin: - Sigtuna verkar just nu vara mycket eftertraktat och personer som flyttar in till kommunen står för en historiskt sett stor andel av alla som kommer på våra visningar, säger Erik Wennberg, franchisetagare för Fastighetsbyrån i Sigtuna/Märsta.